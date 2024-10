Conmebol confirma datas e horários dos próximos jogos do Brasil

Seleção Brasileira posa para foto oficial antes do jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 20:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A Conmebol divulgou as datas e horários dos próximos jogos da Seleção Brasileira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Dorival Júnior encara a Venezuela, em Caracas, no dia 14 de novembro, e recebe o Uruguai, na Arena Fonte Nova, no dia 19 de novembro.

No primeiro turno, o Brasil não conseguiu nenhuma vitória diante dos dois adversários das próximas rodadas. A Amarelinha empatou com a Vinotinto atuando em Cuiabá e sofreu uma derrota para a Celeste, em Montevidéu.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou o calendário do Brasileirão, que pode ser afetado por conta da próxima Data Fifa. Em tese, os clubes teriam compromissos pela competição no dia 13 de novembro, em que os atletas convocados já estarão à serviço de suas seleções.

A entidade só definiu as datas e horários dos confrontos até a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que se encerra no dia 28 de outubro. As decisões da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro.