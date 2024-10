O Corinthians foi um dos clubes que brincou em relação à volta da rede social ao Brasil (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 17:09 • Rio de Janeiro (RJ)

A rede social “X” (antigo Twitter), voltou ao ar no Brasil nesta quarta-feira (9). Aproveitando o momento, alguns clubes de futebol brasileiro usaram o aplicativo para interagir com seus torcedores.

➡️ Casimiro Miguel “abre a carteira” e doa R$ 10 mil a torcida organizada do Vasco

Clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Internacional, Grêmio e Bragantino brincaram com a volta da rede social no Brasil. Até o perfil oficial da Libertadores brincou com este momento.

A rede social ficou fora do ar depois de 39 dias de suspensão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio do "X” após a empresa pagar R$ 28,6 milhões em multas e voltar a operar no país.

A rede social ficou fora do ar por 39 dias de suspensão (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️ Neto debocha de início de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Veja os posts

➡️ Klopp assume Red Bull, e torcedores do Borussia se enfurecem