Wilmar Roldán vira assunto durante Palmeiras x LDU: 'Padrão'
Equipes se enfrentam pela semifinal da Libertadores
- Matéria
- Mais Notícias
O árbitro Wilmar Roldan é o responsável por apitar o confronto decisivo entre Palmeiras e LDU, desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores. Para a ocasião, a equipe alviverde busca reverter a derrota por 3 a 0, do jogo da ida, no Equador.
Festa da torcida do Palmeiras na Libertadores viraliza: ‘Absurda’
Fora de Campo
Abel barra Felipe Anderson para decisão entre Palmeiras e LDU pela Libertadores
Palmeiras
Escalação do Palmeiras: Abel surpreende e modifica esquema na Libertadores
Palmeiras
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante o primeiro tempo do confronto, Roldan foi alvo de críticas de torcedores do Palmeiras. Nas redes sociais, parte da torcida alviverde reclamou da atuação do árbitro. As principais críticas aconteceram por conta de faltas marcadas e pausas longas.
A condução do Wilmar Roldan foi associada com catimba. Vale destacar, que a equipe de Abel Ferreira corre contra o tempo para reverter a derrota em Quito, no Equador. Veja a repercussão do caso abaixo:
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias