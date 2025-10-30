Wilmar Roldán vira assunto durante Palmeiras x LDU: 'Padrão'

O árbitro Wilmar Roldan é o responsável por apitar o confronto decisivo entre Palmeiras e LDU, desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores. Para a ocasião, a equipe alviverde busca reverter a derrota por 3 a 0, do jogo da ida, no Equador.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o primeiro tempo do confronto, Roldan foi alvo de críticas de torcedores do Palmeiras. Nas redes sociais, parte da torcida alviverde reclamou da atuação do árbitro. As principais críticas aconteceram por conta de faltas marcadas e pausas longas.

A condução do Wilmar Roldan foi associada com catimba. Vale destacar, que a equipe de Abel Ferreira corre contra o tempo para reverter a derrota em Quito, no Equador. Veja a repercussão do caso abaixo: