menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Wilmar Roldán vira assunto durante Palmeiras x LDU: 'Padrão'

Equipes se enfrentam pela semifinal da Libertadores

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
22:11
Wilmar Roldán será o árbitro da semifinal entre Palmeiras e LDU, pela Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)
imagem cameraWilmar Roldán será o árbitro da semifinal entre Palmeiras e LDU, pela Libertadores (Foto: Divulgação/Conmebol)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O árbitro Wilmar Roldan é o responsável por apitar o confronto decisivo entre Palmeiras e LDU, desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores. Para a ocasião, a equipe alviverde busca reverter a derrota por 3 a 0, do jogo da ida, no Equador.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o primeiro tempo do confronto, Roldan foi alvo de críticas de torcedores do Palmeiras. Nas redes sociais, parte da torcida alviverde reclamou da atuação do árbitro. As principais críticas aconteceram por conta de faltas marcadas e pausas longas.

A condução do Wilmar Roldan foi associada com catimba. Vale destacar, que a equipe de Abel Ferreira corre contra o tempo para reverter a derrota em Quito, no Equador. Veja a repercussão do caso abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias