Festa da torcida do Palmeiras na Libertadores viraliza: 'Absurda'
Alviverde busca virada histórica contra a LDU
A torcida do Palmeiras se mobilizou fortemente para a partida contra a LDU, desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores. Para a ocasião, a equipe alviverde busca reverter a derrota por 3 a 0, do jogo da ida, no Equador.
Nas redes sociais, a mobilização dos torcedores do alviverde teve uma grande repercussão. A festa começou do lado de fora, onde milhares de palmeirenses protagonizaram um corredor de fogos, sinalizadores e bandeirões para acompanhar o ônibus do clube até o estádio.
Do lado de dentro, os mais de 40 mil torcedores presentes no Allianz Parque protagonizaram uma montagem de um mosaico. Veja a repercussão da festa abaixo:
