menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Festa da torcida do Palmeiras na Libertadores viraliza: 'Absurda'

Alviverde busca virada histórica contra a LDU

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
21:40
Festa do Palmeiras para partida contra a LDU pela Libertadores (Foto: Donnay Medeiros/Palmeiras)
imagem cameraFesta do Palmeiras para partida contra a LDU pela Libertadores (Foto: Donnay Medeiros/Palmeiras)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A torcida do Palmeiras se mobilizou fortemente para a partida contra a LDU, desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores. Para a ocasião, a equipe alviverde busca reverter a derrota por 3 a 0, do jogo da ida, no Equador.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nas redes sociais, a mobilização dos torcedores do alviverde teve uma grande repercussão. A festa começou do lado de fora, onde milhares de palmeirenses protagonizaram um corredor de fogos, sinalizadores e bandeirões para acompanhar o ônibus do clube até o estádio.

Do lado de dentro, os mais de 40 mil torcedores presentes no Allianz Parque protagonizaram uma montagem de um mosaico. Veja a repercussão da festa abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias