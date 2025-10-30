Festa da torcida do Palmeiras na Libertadores viraliza: 'Absurda'

A torcida do Palmeiras se mobilizou fortemente para a partida contra a LDU, desta quinta-feira (30), no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores. Para a ocasião, a equipe alviverde busca reverter a derrota por 3 a 0, do jogo da ida, no Equador.

Nas redes sociais, a mobilização dos torcedores do alviverde teve uma grande repercussão. A festa começou do lado de fora, onde milhares de palmeirenses protagonizaram um corredor de fogos, sinalizadores e bandeirões para acompanhar o ônibus do clube até o estádio.

Do lado de dentro, os mais de 40 mil torcedores presentes no Allianz Parque protagonizaram uma montagem de um mosaico. Veja a repercussão da festa abaixo: