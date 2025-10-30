Escalação do Palmeiras: Abel surpreende e modifica esquema na Libertadores

Abel Ferreira surpreende e promove mudanças na escalação do Palmeiras para o duelo contra a LDU, na noite desta quinta-feira (30), pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores. Após perder em Quito por 3 a 0, o Alviverde precisa vencer por ao menos três gols de diferença para manter vivo o sonho do tetracampeonato.

O meia-atacante Felipe Anderson inicia no banco. Com isso, Ramón Sosa ganha oportunidades entre os titulares. A defesa, por sua vez, terá três nomes: Bruno Fuchs, o capitão Gustavo Gómez e Murilo.

Piquerez será o ala pela esquerda após cumprir suspensão, enquanto o jovem Allan, uma das surpresas da escalação do Palmeiras, atuará pela direita. Mauricio e Andreas Pereira completam o meio de campo. No ataque, Vitor Roque e Flaco López formam a dupla ofensiva.

Com uma fissura na mão, Weverton segue em recuperação com o departamento médico e segue como desfalque, assim como o volante Lucas Evangelista e o atacante Paulinho, que passaram por cirurgias neste segundo semestre.

Torcida do Palmeiras promoveu grande festa na véspera do confronto contra a LDU, pela semifinal da Libertadores (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Andreas Pereira, Mauricio, Ramón Sosa e Piquerez; Flaco López e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Giay, Aníbal Moreno, Jefté, Felipe Anderson, Bruno Rodrigues, Khellven, Micael, Facundo Torres, Raphael Veiga, Luighi e Emi Martínez.

Palmeiras e LDU se enfrentam nesta noite, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. No primeiro confronto, os equatorianos venceram por três gols de diferença, todos marcados ainda no primeiro tempo.

Na outra semifinal, o Flamengo segurou a pressão do Racing, na Argentina, e garantiu vaga na decisão após empate sem gols no jogo de volta. A final da Libertadores está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, no Peru.