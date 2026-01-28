O Palmeiras está escalado para a partida contra o Atlético-MG nesta quarta-feira (28), na Arena MRV, a partir das 19h (de Brasília), pela estreia da equipe no Campeonato Brasileiro.

+ Palmeiras inicia Brasileirão com velhos pilares, elenco reformulado e novidades da base

Carlos Miguel segue como titular na meta alviverde. O capitão Gustavo Gómez forma a dupla de zaga com Murilo. Piquerez será o lateral esquerdo, enquanto Khellven completa o sistema defensivo pelo lado direito.

No meio de campo, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício compõem o trio de meio-campistas. No ataque, Ramón Sosa terá a companhia de Flaco López, artilheiro do Palmeiras em 2025. Allan, revelado pelas categorias de base do clube, completa a equipe.

Lucas Evangelista e Figueiredo, em transição física, Felipe Anderson, preservado por conta de dores no joelho, e Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita, são os desfalques do Palmeiras nesta noite.

Vitor Roque segue como desfalque na escalação titular do Palmeiras e inicia a partida contra o Atlético-MG, fora de casa, como opção no banco de reservas (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)<br>

Escalação do Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Ramón Sosa.

Banco de reservas: Marcelo Lomba Bruno Fuchs, Giay, Jefté, Vitor Roque, Raphael Veiga, Luighi, Emiliano Martínez, Riquelme, Larson, Luis Pacheco e Arthur.

Escalação do Atlético-MG

Éverson; Junior Alonso, Ruan e Renan Lodi; Alan Franco, Igor Gomes Maycon, Victor Hugo e Bernard; Dudu e Hulk.

