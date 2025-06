Web vê provocação do Botafogo ao Flamengo em anúncio de reforço; veja

Nesta terça-feira (3), o Botafogo anunciou a contratação do meia-atacante argentino Álvaro Montoro, de 18 anos, nas suas redes sociais. Muitos torcedores do próprio clube viram um detalhe do vídeo como uma provocação ao Flamengo.

A explicação é simples. Um dia antes do anúncio do atleta pelo Botafogo, ele teve seu nome ligado ao Flamengo. Alguns veículos diziam que o Rubro-Negro queria atravessar a negociação, e outros reportavam que o Vélez Sarsfield, agora ex-clube de Montoro, é quem preferia negociar com o clube da Gávea.

Fato é que no vídeo de anúncio, o jovem argentino atende uma ligação de John Textor, que lhe dá as boas-vindas, e quando o norte-americano desliga, aparece uma chamada de um número desconhecido, que é prontamente recusada.

Imediatamente os torcedores começaram a ligar os pontos e se manifestaram nas redes sociais. Veja abaixo.

Veja o vídeo de anúncio do Botafogo e a reação da web

BIENVENIDO, MONTORO! 🇦🇷🔥



Quando o Boss liga, não tem jeito! Só teve uma opção desde o início, Fogão! 📲🛬 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/JMmSsNhB0j — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 3, 2025

Conheça Álvaro Montoro

O Botafogo anunciou a contratação de Álvaro Montoro, de 18 anos, que estava no Vélez Sarsfield, da Argentina. Assim como Thiago Almada, o jovem vem das categorias de base do Vélez.

Montoro é presença frequente nas seleções de base da Seleção Argentina, e muitas vezes é comparado ao ex-jogador do Botafogo, que agora veste a camisa do Lyon. Inclusive, ele tem uma cláusula no contrato que permite a ida dele em algum momento para o clube francês.

Álvaro Montoro com a camisa do Botafogo (Foto: Henrique Lima / BFR)

Destro, que joga pela esquerda, e conduz a bola perto do pé. Essas são as principais credenciais do novo reforço Glorioso.

A promessa da Argentina assina vínculo com o Glorioso válido até o fim de 2029. O clube pagou ao "Fortín" US$ 9 milhões (cerca de R$ 50,7 milhões) para contar com o jovem. Ele utilizará a camisa 8.

Montoro já esteve na mira do Botafogo no início do ano, justamente para ser uma das opções para a saída de Almada. À época, contudo, o Vélez não se mostrou disposto a abrir mão do jogador.