Wilton Pereira é alvo de críticas na web após lance polêmico no Castelão: ‘Perdido’

O árbitro Wilton Pereira Sampaio acabou sendo um protagonista negativo no empate em 1 a 1 entre Fortaleza e Bahia, jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão. A arbitragem do profissional do apito acabou sendo muito criticado por torcedores do Tricolor baiano nas redes sociais, que condenaram as decisões dele no Castelão.

Wilton foi um dos representes da arbitragem brasileira na Copa do Mundo de Clubes <br>(Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

As críticas da torcida do Bahia se deram em razão a não marcação de um suposto pênalti para a equipe nos últimos minutos do duelo contra o Fortaleza. Já aos 50 minutos do segundo tempo, o meio-campo Cauly teria sido calçado por trás, dentro da área, sendo impedido de prosseguir com a jogada ofensiva. Wilton Pereira entendeu a jogada como legal, o VAR não chamou e a partida continuou.

A decisão do árbitro não agradou nada os torcedores do Bahia, e de outros clubes, que se manifestaram nas redes sociais, direcionando diversas reclamações a Wilton Pereira. Vale relembrar que o profissional foi um dos representes da arbitragem brasileira na Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Confira as reações na web:

Fortaleza e Bahia empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado (19), na Arena Castelão, valendo pela 15ª rodada do Brasileirão. Marinho abriu o placar no 1º tempo e Rodrigo Nestor igualou na etapa final. Essa foi a estreia de Renato Paiva no comando do Fortaleza.

Com o resultado, o Leão segue na 19ª posição, com 11 pontos. O Bahia, por sua vez, foi a 25 pontos, ocupando o quarto lugar.