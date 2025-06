Com desfalques, veja provável escalação do Ceará contra o Botafogo

O Ceará visita o Botafogo nesta quarta-feira (4), no Estádio Nilton Santos, em jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). O time de Léo Condé terá desfalques para o jogo.

O Alvinegro não contará com o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que já ficou de fora na derrota para o Atlético-MG. Além dele, ausências na viagem ao Rio de Janeiro incluem o meio-campista Rômulo e o atacante Aylon.

Por outro lado, Léo Condé terá o retorno do atacante Fernandinho, que se recuperou após cirurgia no ombro. Galeano, que já era esperado na convocação da seleção paraguaia, não apareceu na lista final. Assim, não desfalcará o Alvinegro.

Ceará enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira. Provável escalação traz desfalques (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Com isso, uma provável escalação do Ceará é: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

10º colocado na tabela do Brasileiro, com 15 pontos, o Vovô retornaria ao G6 da competição em caso de triunfo - o Bahia tem 18 pontos e abre o grupo dos seis primeiros. Ao empatar em pontos, o Ceará conseguiria ultrapassar os baianos por conta do saldo de gols. O Botafogo, nono colocado, tem os mesmos 15 pontos.

Momento do Ceará

Em seu duelo mais recente, o Ceará recebeu o Atlético-MG na Arena Castelão e perdeu por 1 a 0. O atacante Rony, em chute de fora da área, marcou para os visitantes no 2º tempo. Depois de visitar os cariocas, o Vovô terá pela frente o Sampaio Corrêa, valendo pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Os times se enfrentam no sábado (7).