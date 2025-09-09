Desempenho de Haaland pelas Eliminatórias espanta web: ‘Maior atuação no século XXI’

A Noruega não tomou conhecimento e atropelou a Moldávia, pela 5ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com direito a cinco gols e duas assistências do craque Erling Haaland, os nórdicos aplicaram uma goleada por 11 a 1 e lideram o Grupo I, que também conta com Itália, Israel e Estônia.

Com 100% de aproveitamento, a Noruega conquistou 15 pontos em cinco partidas até aqui e está jogando a tetracampeã Itália para os playoffs até o momento. Só na primeira etapa, a equipe nórdica abriu um placar de 5 a 0, com participação de Haaland nos quatro primeiros gols: assistência no primeiro e um hat-trick em seguida.

Maior artilheiro da história da Noruega, o atacante chegou a marca de 48 gols em 45 jogos com a camisa de sua seleção. Nas redes sociais, os torcedores exaltaram o desempenho do camisa 9. Para um deles, esta foi a maior atuação de um atacante neste século. Confira.

Tradução: Cristiano Ronaldo aos 25 anos: 160 gols como profissional.

Erling Haaland aos 25 anos: 310 gols como profissional.

Tradução: Erling Haaland. Já vimos números como esses antes?

Tradução: Erling Haaland casualmente registrando os maiores números de todos os tempos.

Tradução: Cinco gols, duas assistências hoje à noite para Erling Haaland… e 48 gols em 45 partidas. Números insanos.

Com grandes chances de classificação para a Copa do Mundo, a Noruega terá mais quatro oportunidades entre outubro e novembro para carimbar sua vaga. A próxima partida será contra Israel, terceiro colocado no Grupo I, no dia 11 de outubro.

Haaland pode garantir a Noruega na Copa do Mundo de 2026

Com 100% de aproveitamento nesta Eliminatória, a Noruega está próxima de confirmar sua classificação para a próxima edição da Copa do Mundo. A equipe liderada pelos craques Erling Haaland e Martin Odegaard, venceu as cinco primeiras partidas e lidera o Grupo I, acompanhada pela Itália e por Israel, ambas com nove pontos.

No entanto, os italianos têm um jogo a menos em relação aos nórdicos e podem chegar aos 12 pontos, caso vençam a Estônia no próximo dia 11 de outubro. Na mesma data, Noruega e Israel decidem seu futuro no Grupo I. Neste momento, os italianos estariam nos playoffs.