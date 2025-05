Galvão se revolta durante Corinthians x Inter: ‘Esse é o grande problema’

A partida entre Corinthians e Internacional, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro foi recheada de polêmicas. Narrador do jogo, Galvão Bueno se revoltou com a demora da arbitragem parar tomar as decisões em lance de dúvida. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli foi chamado ao VAR quatro vezes.

- Demora demais. Se chamou para olhar, é porque vai anular o gol. É normalmente o que acontece. Isso mudou o andamento do futebol completamente. É uma coisa que está evidente. Por que tanta demora? Por que tanto tempo? Agora o Matheuzinho vai tomar cartão e o jogo não recomeça - disse Galvão, que seguiu:

- Foram três minutos nesse, mais quatro no primeiro… O Paulo César Zanovelli está fazendo o papel dele avisado pelo VAR. Mas eu diria que foi uma falha da arbitragem porque foram duas faltas que ele deveria ter marcado em campo. O árbitro hoje anda com a bengala do VAR. Esse é o grande problema.

Próximo jogos de Corinthians e Internacional

Na próxima rodada do Brasileirão, o Corinthians vai até Mirassol enfrentar os donos da casa no Maião, sábado, dia 10, às 18h30. Antes disso, na terça-feira (6), o time recebe o América de Cali, da Colômbia, pela Copa Sul-Americana.

Já o Internacional volta a campo pelo Brasileirão no domingo (11), quando enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro. No meio da semana, o Colorado enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia, pela Libertadores.

CORINTHIANS 4 X 2 INTERNACIONAL

7ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 2 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo

🥅 Gols: Yuri Alberto, aos 25' do 1ºT; aos 18 e aos 48 (COR); Aguirre aos 37' e Thiago Maia, aos 41' do 1ºT (INT)

🟨 Cartões amarelos: Matheuzinho (COR); Bruno Henrique (INT)

🔴 Cartão vermelho: Bruno Henrique (INT)

🟨 Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

🏁VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Coronado), José Martínez (Talles Magno) e Carrillo; Romero, Yuri Alberto.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Thiago Maia (Ronaldo) e Alan Patrick (Oscar Romero); Enner Valencia (Vitor Prado) e Wesley.