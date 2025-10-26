menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web se revolta com polêmica de arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro: 'Surreal'

Equipes se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/10/2025
21:08
Atualizado há 2 minutos
Primeiro tempo de Palmeiras x Cruzeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraPrimeiro tempo de Palmeiras x Cruzeiro, pela 30ª rodada do Brasileirão, foi marcado por polêmica de arbitragem (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A arbitragem brasileira protagonizou mais uma polêmica. Desta vez, ela aconteceu durante o primeiro tempo do confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, deste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão, quando Gustavo Gómez deu uma entrada dura em Wanderson.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O cronômetro marcava 11 minutos, quando o defensor alviverde acertou a sola da chuteira no atacante celeste. A jogada fez Wanderson ser substituído. Em um primeiro momento, Rafael Klein apenas apitou a falta.

Diante da gravidade da jogada, o VAR entrou em ação. Apesar disso, após uma revisão demorada no monitor, o árbitro em campo optou por aplicar apenas um cartão amarelo ao zagueiro. A decisão revoltou os torcedores nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias