Web se revolta com polêmica de arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro: 'Surreal'

A arbitragem brasileira protagonizou mais uma polêmica. Desta vez, ela aconteceu durante o primeiro tempo do confronto entre Palmeiras e Cruzeiro, deste domingo (26), no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Brasileirão, quando Gustavo Gómez deu uma entrada dura em Wanderson.

O cronômetro marcava 11 minutos, quando o defensor alviverde acertou a sola da chuteira no atacante celeste. A jogada fez Wanderson ser substituído. Em um primeiro momento, Rafael Klein apenas apitou a falta.

Diante da gravidade da jogada, o VAR entrou em ação. Apesar disso, após uma revisão demorada no monitor, o árbitro em campo optou por aplicar apenas um cartão amarelo ao zagueiro. A decisão revoltou os torcedores nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo: