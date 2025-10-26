Escalação do Cruzeiro: Raposa de força máxima para enfrentar o Palmeiras

O Cruzeiro terá força máxima para a partida deste domingo (26), contra o líder Palmeiras, no Allianz Parque, às 20h30. O técnico Leonardo Jardim pôde escalar os 11 titulares, depois de cinco rodadas com desfalques, por suspensão, contusão e convocação para a Seleção Brasileira. A Raposa vai jogar com a equipe que o torcedor conhece de cor:

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

Kaio Jorge, Kaiki e Cássio não participaram da vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na rodada passada, no Mineirão. O goleiro cumpriu o protocolo de concussão, enquanto o lateral e o atacante estavam suspensos.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, ao lado de Arrascaeta, do Flamengo, Kaio Jorge tenta interromper o jejum de oito rodadas sem marcar na competição.

A novidade do Cruzeiro, para o jogo contra o Palmeiras, fica no banco de reservas: o atacante colombiano Sinisterra volta a ficar à disposição, depois de se recuperar de edema na coxa esquerda.

Livre de protocolo de concussão, Cássio está de volta ao gol do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro e Palmeiras têm campanhas diferentes contra rivais do G6

Cruzeiro e Palmeiras ocupam, respectivamente, a terceira (56 pontos) e a primeira colocação (61 pontos), mas têm campanhas distintas contra as demais equipes que estão no G6 do Brasileirão: a Raposa tem aproveitamento de 83,3% contra apenas 20,8% do Verdão.

Nos oito confrontos já realizados, o Cruzeiro está invicto: soma seis vitórias e dois empates, com 14 gols marcados e cinco sofridos. O Palmeiras também já jogou oito vezes contra rivais do atual G6 e venceu apenas uma, contra o Botafogo. Nos demais jogos, foram cinco derrotas e dois empates. No total, são cinco gols marcados e dez sofridos.

Um tabu desafia o Cruzeiro na partida no Allianz Parque. A última vitória da equipe celeste sobre o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileiro, foi em 20 de julho de 2014, quando ganhou o confronto disputado no Pacaembu por 2 a 1. Desde então, foram sete partidas sem vencer. Curiosamente, houve empate nos duelos de 2015, 2016 e 2017, e o Verdão ganhou os quatro últimos.