menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Independiente del Valle

A bola rola às 21h30 para Independiente del Valle e Atlético

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 21/10/2025
20:35
Independiente del Valle x Atlético pela ida das semis da Sul-Americana (Foto: Reprodução)
imagem cameraIndependiente del Valle x Atlético pela ida das semis da Sul-Americana (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético enfrenta o Independiente del Valle nesta terça-feira (21), às 21h30 no estádio Banco Guayaquil, em jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O técnico Jorge Sampaoli definiu o Galo que vai campo,
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético enfrenta o Independiente del Valle nesta terça-feira (21), às 21h30 no estádio Banco Guayaquil, em jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O técnico Jorge Sampaoli definiu a escalação do Galo que vai à campo na altitude de Quito.

continua após a publicidade

Na defesa, o sistema com três zagueiros está mantido, com Vitor Hugo, Júnior Alonso e Ruan, o mesmo da última partida contra o Corinthians.

No meio campo, Sampaoli não tem Fausto Vera a disposição, o jogador que atuou nas três últimas partidas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa maneira o meio campo e as alas serão formados por ,Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard

No ataque, Sampaoli optou por deixar apenas Rony. O treinador preferiu reforçar o setor do meio e ter Rony como opção de movimentação na frente.

continua após a publicidade
Rony na chegada a Quito para partida contra o Del Valle (Foto: Pedro Souza)
Rony na chegada a Quito para partida contra o Del Valle (Foto: Pedro Souza)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Escalações das equipes

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Rony

Independiente del valle (Técnico: Javier Rabanal)
Guido Avillar; Matías Fernandez; Velasco, Schunke e Cortez; Alcívar, P. Mercado, Guagua e Sornoza; Hoyos e Spinelli.

continua após a publicidade

Como chegam Atlético e del Valle

O Galo chega de uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians no sábado (18) na Neo Química Arena, em jogo da 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Sampaoli poupou alguns titulares e promoveu alguns testes para a partida da Sul-Americana.

O Galo tem seis desfalques para a partida. Fausto Vera recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Além dele o técnico argentino ainda têm cinco jogadores lesionados no dm: os atacantes Júnior Santos, Cuello e Caio Maia, além do volante Patrick , e o zagueiro e capitão do time Lyanco. 

Já o del Valle chega como Líder do Campeonato Equatoriano e grande distância para o segundo colocado. O time conta com vários jogadores com passagens pelo futebol brasileiro, o meia Junior Sonorza, ex-Corinthians e Fluminense, Jhegson Mendez, ex-São Paulo e Juan Cazares que irá reencontrar o Atlético-MG seu ex-time, onde ficou por quatro temporadas e meia.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias