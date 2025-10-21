Atlético-MG está escalado para enfrentar o Independiente del Valle
A bola rola às 21h30 para Independiente del Valle e Atlético
O Atlético enfrenta o Independiente del Valle nesta terça-feira (21), às 21h30 no estádio Banco Guayaquil, em jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana. O técnico Jorge Sampaoli definiu a escalação do Galo que vai à campo na altitude de Quito.
Na defesa, o sistema com três zagueiros está mantido, com Vitor Hugo, Júnior Alonso e Ruan, o mesmo da última partida contra o Corinthians.
No meio campo, Sampaoli não tem Fausto Vera a disposição, o jogador que atuou nas três últimas partidas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dessa maneira o meio campo e as alas serão formados por ,Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard
No ataque, Sampaoli optou por deixar apenas Rony. O treinador preferiu reforçar o setor do meio e ter Rony como opção de movimentação na frente.
Escalações das equipes
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Vitor Hugo, Ruan e Junior Alonso; Guilherme Arana, Alan Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Bernard; Rony
Independiente del valle (Técnico: Javier Rabanal)
Guido Avillar; Matías Fernandez; Velasco, Schunke e Cortez; Alcívar, P. Mercado, Guagua e Sornoza; Hoyos e Spinelli.
Como chegam Atlético e del Valle
O Galo chega de uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians no sábado (18) na Neo Química Arena, em jogo da 29° rodada do Campeonato Brasileiro. Sampaoli poupou alguns titulares e promoveu alguns testes para a partida da Sul-Americana.
O Galo tem seis desfalques para a partida. Fausto Vera recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Além dele o técnico argentino ainda têm cinco jogadores lesionados no dm: os atacantes Júnior Santos, Cuello e Caio Maia, além do volante Patrick , e o zagueiro e capitão do time Lyanco.
Já o del Valle chega como Líder do Campeonato Equatoriano e grande distância para o segundo colocado. O time conta com vários jogadores com passagens pelo futebol brasileiro, o meia Junior Sonorza, ex-Corinthians e Fluminense, Jhegson Mendez, ex-São Paulo e Juan Cazares que irá reencontrar o Atlético-MG seu ex-time, onde ficou por quatro temporadas e meia.
