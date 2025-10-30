Virginia Fonseca celebra Halloween com filhos e Vini Jr em Madri

A influenciadora Virginia Fonseca celebrou o Halloween, nesta quarta-feira (29), com uma festa junto com os filhos e o jogador Vini Jr, do Real Madrid, na capital da Espanha. O evento marcou o primeiro evento do casal após a oficialização recente do namoro.

Familiares e amigos próximos, incluindo Margareth Serrão, mãe de Virginia, o casal Éder e Tainá Militão, além da amiga Duda Freire, estiveram presentes na comemoração. A própria influenciadora compartilhou em suas redes sociais diversos registros do evento.

Entre as publicações, a influenciadora divulgou fotos com os filhos, familiares e amigos durante a festa. Ela também postou um vídeo em que aparece cantando "Boate Azul", música popularizada pela dupla Bruno e Marrone, acompanhada de suas amigas.

Virgínia e Vini Jr

O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. ganhou status oficial após o jogador fazer um pedido surpresa à influenciadora. O anúncio do namoro rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas plataformas digitais.

A publicação que oficializou o relacionamento alcançou marcas expressivas nas redes sociais. O post compartilhado pelo casal superou 8 milhões de curtidas e acumulou aproximadamente 1 milhão de comentários. Entre as interações, destaca-se a manifestação do jogador Neymar, que deixou emojis de coração e aplausos no registro publicado por Vini Jr.

