menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Virginia Fonseca celebra Halloween com filhos e Vini Jr em Madri

Influenciadora compartilhou registros da festa realizada na capital espanhola

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/10/2025
04:10
Virgínia e Vini Jr em festa de Halloween sediada em Madri, na Espanha (Foto: Reprodução)
imagem cameraVirgínia e Vini Jr em festa de Halloween sediada em Madri, na Espanha (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A influenciadora Virginia Fonseca celebrou o Halloween, nesta quarta-feira (29), com uma festa junto com os filhos e o jogador Vini Jr, do Real Madrid, na capital da Espanha. O evento marcou o primeiro evento do casal após a oficialização recente do namoro.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Familiares e amigos próximos, incluindo Margareth Serrão, mãe de Virginia, o casal Éder e Tainá Militão, além da amiga Duda Freire, estiveram presentes na comemoração. A própria influenciadora compartilhou em suas redes sociais diversos registros do evento.

Entre as publicações, a influenciadora divulgou fotos com os filhos, familiares e amigos durante a festa. Ela também postou um vídeo em que aparece cantando "Boate Azul", música popularizada pela dupla Bruno e Marrone, acompanhada de suas amigas.

continua após a publicidade

Virgínia e Vini Jr

O relacionamento entre Virginia e Vini Jr. ganhou status oficial após o jogador fazer um pedido surpresa à influenciadora. O anúncio do namoro rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas plataformas digitais.

A publicação que oficializou o relacionamento alcançou marcas expressivas nas redes sociais. O post compartilhado pelo casal superou 8 milhões de curtidas e acumulou aproximadamente 1 milhão de comentários. Entre as interações, destaca-se a manifestação do jogador Neymar, que deixou emojis de coração e aplausos no registro publicado por Vini Jr.

continua após a publicidade
Virgínia e filhos em festa de Halloween na Espanha (Foto: Reprodução)
Virgínia e filhos em festa de Halloween na Espanha (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias