Ceará está escalado para enfrentar o Fortaleza na Série A
Alvinegro encara o rival nesta quinta-feira (6)
- Matéria
- Mais Notícias
O Ceará enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, às 20h (de Brasília), valendo pela 32ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo nesta noite.
Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir
Ceará e Fortaleza duelam com objetivos diferentes no Brasileirão
Futebol Nacional
Confronto entre Ceará e Fortaleza tem tabu de mais de dois anos
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
Condé terá o desfalque do zagueiro Marllon, que está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. O substituto será Marcos Victor, que retornou de lesão recentemente. O atleta formará dupla com Willian Machado.
No meio-campo, o treinador optou por escalar Vinicius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina. O ataque será composto por Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. O último Clássico-Rei de 2025 é decisivo para as equipes, que lutam por objetivos diferentes neste momento do campeonato.
Vindo de vitória por 2 a 0 contra o Fluminense, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: BBruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.
Pelo lado do rival Fortaleza, Martín Palermo escalou o seguinte 11 inicial: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Moisés, Herrera e Breno Lopes; Bareiro.
➡️ Ceará x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X FORTALEZA
32ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: quinta-feira, 6 de novembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Fernando Sobral e Vina; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.
FORTALEZA: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Moisés, Herrera e Breno Lopes; Bareiro. Técnico: Martín Palermo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias