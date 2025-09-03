Web reage a início de Jorge Iggor e Bruno Formiga na Globo: ‘Promissor’

O novo canal de streaming da Globo, a GE TV, já está de cara nova no Youtube. Com elenco recheado de apaixonados pelo esporte, o canal fará sua estreia oficial nesta quinta-feira (4), com o jogo entre Brasil e Chile, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A programação prevê transmissões de diversas modalidades do esporte.

No meio do futebol, serão transmitidas partidas da Seleção Brasileira masculina e feminina, além de jogos da Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Brasileirão Feminino. Outras modalidades também serão exibidas, como a NFL, principal liga de futebol americano, a Liga das Nações de Vôlei, a WSL (Liga Mundial de Surf) e a SLS (Liga Nacional de Skate).

Nesta segunda-feira (1º), dois novos contratados para a GE TV fizeram sua estreia na programação do Grupo Globo. Os jornalistas Jorge Iggor e Bruno Formiga, ex-TNT Sports, participaram do programa “Panela Sportv”, ao lado de seus novos companheiros de canal Fred Bruno e André Balada.

Durante o programa, o quarteto analisou a rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro. O grande destaque ficou para o título mundial da WSL, conquistado pelo brasileiro Yago Dora. Além disso, destacaram as novidades nas transmissões da GE TV. revelaram detalhes sobre as transmissões da GE TV no Youtube.

Reforços da GE TV

Para formar sua equipe, a Globo realizou transferências internas e novas contratações. Fred Bruno, do Globo Esporte, Sofia Miranda e Jordana Araújo, do SporTV, foram deslocados para o novo projeto. O narrador Jorge Iggor, da TNT Sports, os comentaristas Bruno Formiga, também da TNT Sports, e Mariana Spinelli, ex-ESPN, foram contratados especialmente para o canal. Everaldo Marques deve ser o principal narrador das partidas da NFL.

