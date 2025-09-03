menu hamburguer
Web reage a início de Jorge Iggor e Bruno Formiga na Globo: ‘Promissor’

Jornalistas participaram do Panela Sportv, nesta segunda-feira (1º)

imagem cameraElenco da GE TV (Foto: Reprodução)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/09/2025
06:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

O novo canal de streaming da Globo, a GE TV, já está de cara nova no Youtube. Com elenco recheado de apaixonados pelo esporte, o canal fará sua estreia oficial nesta quinta-feira (4), com o jogo entre Brasil e Chile, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A programação prevê transmissões de diversas modalidades do esporte.

No meio do futebol, serão transmitidas partidas da Seleção Brasileira masculina e feminina, além de jogos da Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Brasileirão Feminino. Outras modalidades também serão exibidas, como a NFL, principal liga de futebol americano, a Liga das Nações de Vôlei, a WSL (Liga Mundial de Surf) e a SLS (Liga Nacional de Skate).

Nesta segunda-feira (1º), dois novos contratados para a GE TV fizeram sua estreia na programação do Grupo Globo. Os jornalistas Jorge Iggor e Bruno Formiga, ex-TNT Sports, participaram do programa “Panela Sportv”, ao lado de seus novos companheiros de canal Fred Bruno e André Balada.

Durante o programa, o quarteto analisou a rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro. O grande destaque ficou para o título mundial da WSL, conquistado pelo brasileiro Yago Dora. Além disso, destacaram as novidades nas transmissões da GE TV. revelaram detalhes sobre as transmissões da GE TV no Youtube.

Confira a reação dos internautas sobre a GE TV

Reforços da GE TV

Para formar sua equipe, a Globo realizou transferências internas e novas contratações. Fred Bruno, do Globo Esporte, Sofia Miranda e Jordana Araújo, do SporTV, foram deslocados para o novo projeto. O narrador Jorge Iggor, da TNT Sports, os comentaristas Bruno Formiga, também da TNT Sports, e Mariana Spinelli, ex-ESPN, foram contratados especialmente para o canal. Everaldo Marques deve ser o principal narrador das partidas da NFL.

Globo divulgou o elenco do GE TV (Foto: Divulgação/Globo)
