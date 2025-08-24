Rômulo Mendonça, narrador do Prime Video, rejeitou uma oferta para integrar a equipe da GE TV, novo canal esportivo do Grupo Globo com lançamento previsto para setembro. A decisão foi tomada após uma reunião com representantes do projeto, tendo como fator determinante a ausência dos direitos de transmissão da NBA na nova plataforma.

Rômulo Mendonça é consolidado nas narrações da NBA (Foto: Divulgação/ESPN)

O profissional, que também colabora com a CazéTV em projetos pontuais, revelou detalhes sobre a proposta durante participação no podcast Boppismo, apresentado por Lucca Bopp. Segundo Mendonça, a conversa com a equipe da GE TV ocorreu no mês passado e durou aproximadamente uma hora.

A abordagem ao narrador faz parte da estratégia do Grupo Globo para formar o time de profissionais do novo canal. O contato foi feito diretamente por um representante da empresa, que apresentou o projeto completo da GE TV durante a reunião remota.

- No mês passado eu recebi um convite da GE TV. Conversei com eles por quase uma hora, com um profissional muito simpático do Grupo Globo. É muito legal receber convite assim, de um grupo gigantesco como a Globo - declarou Rômulo durante o podcast.

Apesar de ter considerado a proposta, o narrador manteve sua posição de permanecer onde pode transmitir jogos da principal liga de basquete dos Estados Unidos.

- Ele mostrou todo o projeto, eu fiquei muito feliz com o convite, mas falei: 'Pena que vocês não têm NBA'. Eu acho que isso fez com que a conversa se encerrasse educadamente - afirmou.

O canal do GE no YouTube, plataforma onde a GE TV irá operar, conta atualmente com 6,3 milhões de inscritos. Em comparação, a CazéTV, que serve de referência para o novo projeto da Globo, possui 22 milhões de seguidores na mesma plataforma.

A grade completa de eventos esportivos que serão transmitidos pela GE TV ainda não foi divulgada oficialmente. O Grupo Globo está em negociação com confederações e ligas com as quais já mantém parcerias para compor sua programação.

O lançamento da GE TV está programado para setembro, com ampla divulgação em todas as plataformas da Globo. A empresa planeja expandir seu alcance progressivamente, gerando receitas e competindo diretamente com outros canais esportivos digitais.

Mesmo recusando a proposta, Mendonça expressou confiança no potencial do novo canal:

- Eu sei a grandiosidade do projeto, acho que vai ter muito sucesso porque eles vêm bem agressivos, mas eu não consigo ficar sem a NBA - concluiu.