O Vasco recebeu o Athletico-PR em São Januário em confronto direto na tabela do Brasileirão. O Furacão saiu na frente com Gabriel, mas o Cruz-Maltino deixou tudo igual com Emerson Rodríguez. Os donos da casa viraram a partida rapidamente, mas gol de Hugo Moura foi anulado por impedimento.

Em contra-ataque, Payet cruzou a bola na área, a bola passou por Vegetti, marcado por Thiago Heleno, que cabeceou a bola no pé de Hugo Moura, que marcou de voleio. A comemoração não durou muito tempo, o VAR chamou e o árbitro marcou o impedimento do camisa 99.

A discussão é se o artilheiro participa ou não da jogada do gol. Os torcedores se revoltaram com a decisão da arbitragem. Apesar do gol anulado, Vegetti compensou e deixou o dele para deixar o Vasco, novamente, à frente no placar. Confira as reações: