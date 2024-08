Darlan celebra ponto nas Olimpíadas (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 09:59 • Paris (FRA)

Darlan, craque do Brasil no vôlei masculino nas Olimpíadas, fez grande partida diante do Egito. O ponteiro contribuiu com 15 pontos, e conduziu a equipe à primeira vitória em Paris, garantindo vaga nas quartas de final da modalidade.

➡️ Olimpíadas: Brasil vence o Egito com facilidade e show de Darlan no vôlei masculino e avança ao mata-mata

Nas redes sociais, torcedores que acompanharam o confronto tranquilo vencido pelo time de Bernardinho vibraram com a grande atuação do carioca. Confira abaixo algumas das reações:

O Brasil venceu a primeira no vôlei masculino nas Olimpíadas. Diante do Egito, os comandados de Bernardinho dominaram a partida e fizeram 3 sets a 0 (parciais de 25-11, 25-13 e 25-16) em Paris. Com a vitória, a Seleção chegou a quatro pontos e garantiu vaga nas quartas de final no grupo B, passando como um dos dois melhores terceiros colocados. Já o Egito, sem pontuar, está eliminado, ocupando a lanterna da chave.

Agora, os brasileiros se juntam a outras cinco equipes (Eslovênia, França, Itália, Polônia e Estados Unidos) e garantem um lugar nas quartas, ainda sem adversário definido. Os jogos acontecerão na segunda-feira (5); o oponente será definido a partir do seguinte chaveamento:

🏐 Melhor campanha geral x 8ª melhor campanha geral

🏐 2ª melhor campanha geral x 7ª melhor campanha geral

🏐 3ª melhor campanha geral x 6ª melhor campanha geral

🏐 4ª melhor campanha geral x 5ª melhor campanha geral