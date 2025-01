Phil Foden foi o grande nome do primeiro tempo do duelo entre Manchester City e Ipswich Town. A partida, válida pela 22ª rodada da Premier League, acontece nos gramados do Portman Road, em Ipswich (ING). Após dois gols e uma assistências do atacante inglês, os torcedores da equipe de Pep Guardiola enlouqueceram nas redes sociais, ao celebrar a "volta" do craque ao futebol na atual temporada de 2024/24.

Confira as reações dos torcedores de Manchester City

Até o momento do intervalo, o Manchester City vencia o Ipswich Town por 3 a 0, com dois gols de Phil Foden e um de Kovacic, em duelo com "cara" de goleada. O resultado positivo é praticamente um respiro ao clube inglês, e para Pep Guardiola, que sofre com grandes cobranças externas para uma resolução da "crise" dos Citizens.

