Relatório detalha escândalos de abuso sexual na Europa e cita brasileiros

O jornal espanhol “AS”, da Espanha, realizou um relatório detalhando os escândalos de abuso sexual na Europa. Com a ajuda dos dados do Ministério do Esporte da França, que criou uma unidade dedicada a recolher denúncias chamada “Signal Sport”, o veículo reuniu dados de casos no esporte.

Alerta de gatilho Caso esteja passando por algum tipo de violência citada nos próximos parágrafos, ligue 181 para denunciar anonimamente. Em caso de flagrante ou que a situação esteja ocorrendo naquele momento, telefone para o número 190

Episódios famosos dos últimos anos foram citados no relatório. Nomes como Bertrand Charest (ex-treinador de esqui), Larry Nassar (ex-coordenador médico da seleção feminina de ginástica dos Estados Unidos) e André Guedes (ex-treinador de tênis) foram analisados entre os criminosos notórios por abuso sexual na Europa.

No futebol, os brasileiros Daniel Alves e Robinho foram colocados no documento. Além deles, Santi Mina, jogador do Celta de Vigo, e Hugo Mallo, que passou pelo Internacional e atualmente está no time grego Aris FC, também são citados no relatório.

Robinho foi condenado a nove anos por um estupro coletivo de uma jovem de 22 (Foto: Reprodução)

Segundo o levantamento do jornal, baseado no estudo europeu “Child Abuse in Sport-European Statistic (CASES)“, 70% dos esportistas menores de idade sofrem violência psicológica e emocional. Em seguida vem a violência física com 43%, sexual sem contato em 36% e 20% da violência sexual com contato.

Outro estudo foi levantado na matéria. Segundo o jornal “El País”, houve mais de 1000 vítimas de abuso de pedofilia em duas décadas no esporte espanhol. O futebol foi a maior modalidade, houve cerca de 571 vítimas e 71 casos. Em seguida, vem o basquete, com 55 vítimas e 15 casos.

Leia a íntegra do relatório em espanhol.