Web enlouquece com atuação de Cássio, do Cruzeiro, contra o Botafogo: ‘Indecente’

27/07/2024

Após assumir a titularidade no Cruzeiro, o goleiro Cássio parece estar emplacando sua primeira grande atuação com a camisa do clube. Na vitória parcial por 2 a 0 diante do Botafogo, o arqueiro impediu dois gols certos do Alvinegro, realizando duas defesas incríveis. Na internet, os torcedores ficaram loucos! Confira!

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CRUZEIRO

20ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 21h30;

📍 Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Bastos, Barboza, Marçal; Danilo Barbosa, Allan (Gregore), Tchê Tchê, Luiz Henrique, Savarino, Tiquinho Soares.

CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; William, Lucas Villalba, João Marcelo e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero (Walace) e Matheus Henrique (Barreal); Matheus Pereira, Lautaro Díaz (Arthur Gomes) e Kaio Jorge.