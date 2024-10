Staff de Hulk, do Atlético-MG, flagra atos racistas de torcedores do River Plate

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 22:14 • Buenos Aires (ARG)

Torcedores do River Plate fizeram gestos racistas na noite desta terça-feira (29), antes da semifinal da Libertadores, contra o Atlético-MG, no Monumental. Produtor de vídeos do atacante Hulk, Gledson Chaves flagrou os gestos, fora do estádio, antes de a bola rolar no jogo de volta, em Buenos Aires. As cenas viralizaram nas redes sociais. Confira no vídeo acima:

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas