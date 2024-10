Web detona possível vencedor da Bola de Ouro; ‘Se o Rodri é o melhor do mundo, acaba o futebol’

Rodri, volante do Manchester City, na entrega da Bola de Ouro 2023-24 (Foto: Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 16:56 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (28), no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA), acontece o prêmio da "Bola de Ouro", premiação que elege o melhor jogador do mundo. O nome de Rodri como possível vencedor desagradou muito os internautas na web que tem expectativas de ver Vini Jr no primeiro lugar.

Foto: Reprodução/X

Segundo informações do Fabrizio Romano, Vini Jr recebeu na manhã desta segunda-feira (28) a informação de que Rodri ganharia a Bola de Ouro. Com isso, o staff do jogador optou por não comparecer ao evento.