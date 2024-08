Pedro Raul, jogador do Corinthians, durante partida contra o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 21:37 • Rio de Janeiro

Neste sábado (17), o Corinthians enfrenta o Fluminense no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão, em um confronto direto na tabela. Mas logo aos quatro minutos do primeiro tempo, os torcedores do Timão se revoltaram com um lance de Pedro Raul.

O atacante recebeu um grande passe de Talles Magno, que o deixou frente a frente com o goleiro. Mas o atacante sentiu um puxão do jogador adversário e em vez de finalizar, preferiu parar a jogada e pedir falta. Confira algumas reações de torcedores: