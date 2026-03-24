Campeão brasileiro com o Fluminense, o ex-centroavante Washington conversou com o Lance! durante o Fut Summit, festival de futebol que reúne grandes personalidades do esporte, no Rio de Janeiro. O 'Coração Valente' respondeu sobre o momento do Tricolor e escolheu os três maiores destaques de 2026, Acosta foi apontado como "principal".

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— O Fluminense começou muito bem. O Zubeldía deu um acerto para o time técnico e tático. O time tá jogando bem com reforços que vieram. Eu acho que é isso que faz o time campeão, não é só o time que joga, os 11, é o elenco. E o Fluminense tá com um elenco bom. Começou bem o Campeonato Brasileiro. Nas copas também, eu tenho certeza que vai chegar. Eu acho que o Fluminense conquistar um título sim esse ano — disse Washington, que seguiu:

— O Lucho é o principal jogador hoje. Tecnicamente tá sendo o principal jogador. E o importante é que com a evolução dele também tá fazendo com que o Canobbio. O Canobbio também tá fazendo agora, tá tendo uma fase muito boa. E claro, o Fábio. O Fábio já faz a diferença há alguns anos pro Fluminense. Dispensa comentários o Fábio, com certeza.

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Relembre a última partida do Fluminense

O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.

Com o resultado, o Tricolor fica momentaneamente na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.

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O que vem por aí?

A próxima partida dos dois clubes é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).

O Rio FutSummit 2026 chega à sua quarta edição e será realizado nos dias 23 e 24 de março, com atividades programadas das 08h30 às 21h (de Brasília), oferecendo formatos de participação presencial e online. Idealizado por Getúlio Vargas e Izabel Barbosa, o projeto integra o calendário oficial da capital fluminense e aborda temas estruturais do esporte, como gestão, marketing, direito desportivo, tecnologia, saúde mental, esportes eletrônicos e jornalismo. O espaço contará com múltiplos palcos, ativações de marcas e áreas destinadas ao desenvolvimento de negócios.

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