Washington crava os três melhores jogadores do Fluminense na temporada: 'É o principal hoje'
Jogador falou com o Lance! no Rio FutSummit
- Matéria
- Mais Notícias
Campeão brasileiro com o Fluminense, o ex-centroavante Washington conversou com o Lance! durante o Fut Summit, festival de futebol que reúne grandes personalidades do esporte, no Rio de Janeiro. O 'Coração Valente' respondeu sobre o momento do Tricolor e escolheu os três maiores destaques de 2026, Acosta foi apontado como "principal".
Maracanã inicia troca de gramado durante pausa da Data Fifa
Futebol Nacional
Com times da Série A, sorteio define confrontos da Copa do Brasil; veja jogos
Futebol Nacional
Zubeldía vê Renê titular em disputa com Arana; compare números dos dois no Fluminense
Fluminense
➡️ Maracanã inicia troca de gramado durante pausa da Data Fifa
— O Fluminense começou muito bem. O Zubeldía deu um acerto para o time técnico e tático. O time tá jogando bem com reforços que vieram. Eu acho que é isso que faz o time campeão, não é só o time que joga, os 11, é o elenco. E o Fluminense tá com um elenco bom. Começou bem o Campeonato Brasileiro. Nas copas também, eu tenho certeza que vai chegar. Eu acho que o Fluminense conquistar um título sim esse ano — disse Washington, que seguiu:
— O Lucho é o principal jogador hoje. Tecnicamente tá sendo o principal jogador. E o importante é que com a evolução dele também tá fazendo com que o Canobbio. O Canobbio também tá fazendo agora, tá tendo uma fase muito boa. E claro, o Fábio. O Fábio já faz a diferença há alguns anos pro Fluminense. Dispensa comentários o Fábio, com certeza.
Relembre a última partida do Fluminense
O Fluminense venceu o Atlético-MG por 1 a 0 neste sábado (21), no Maracanã, em partida válida pelo Brasileirão. O gol da partida foi marcado pelo atacante Rodrigo Castillo, que fez sua estreia como titular na equipe tricolor. No último lance, Fábio fez uma defesa milagrosa e impediu o empate.
Com o resultado, o Tricolor fica momentaneamente na terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. O Galo estaciona nos oito pontos, na décima primeira colocação da competição.
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
O que vem por aí?
A próxima partida dos dois clubes é apenas após a parada da Data Fifa. O Fluminense recebe o Corinthians no Maracanã, no dia 1º de abril, às 21h30 (de Brasília).
O Rio FutSummit 2026 chega à sua quarta edição e será realizado nos dias 23 e 24 de março, com atividades programadas das 08h30 às 21h (de Brasília), oferecendo formatos de participação presencial e online. Idealizado por Getúlio Vargas e Izabel Barbosa, o projeto integra o calendário oficial da capital fluminense e aborda temas estruturais do esporte, como gestão, marketing, direito desportivo, tecnologia, saúde mental, esportes eletrônicos e jornalismo. O espaço contará com múltiplos palcos, ativações de marcas e áreas destinadas ao desenvolvimento de negócios.
➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias