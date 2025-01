Wanda Nara relata ameaças de Icardi envolvendo vídeos íntimos do ex-casal

A modelo Wanda Nara alegou, em entrevista ao programa "LAM", da "America TV", que estaria sofrendo chantagens por parte de Mauro Icardi, seu ex-marido e atacante do Galatasaray. A separação do casal, que ocorreu em meados de 2024, ganhou novos contornos com as recentes acusações da mulher envolvendo o uso de conteúdos íntimos pelo jogador.

Wanda Nara compartilhou que, ao longo dos 12 anos de relacionamento, Icardi gravou vídeos íntimos do casal e agora os utiliza como meio de extorsão. A apresentadora também mencionou que a residência do casal estava equipada com mais de 60 câmeras internas, algumas das quais instaladas no quarto, permitindo que Icardi acessasse o material mesmo após a separação.

- Tenho todas as mensagens e entreguei tudo para a Justiça quando me separei dele. Ele jura que vai fazer minha vida ficar impossível. Prometeu me destruir e pagar o que tiver de pagar para arruinar minha vida - disse Wanda Nara.

O programa 'LAM' exibiu mensagens que Icardi supostamente teria enviado a Wanda via Instagram, expressando saudades das relações sexuais com a ex-esposa e dificuldades em se relacionar com outras mulheres. Este episódio é o mais recente de uma série de polêmicas envolvendo o casal, que inclui discussões sobre a divisão de bens, estimada em cerca de 60 milhões de euros.

Wanda Nara, Icardi e Maxi López

O relacionamento de Wanda e Icardi sempre esteve sob os holofotes, marcado inicialmente por rumores de traição a Maxi López, ex-marido de Wanda e colega de equipe de Icardi na Sampdoria, em 2012. Após uma década juntos e dois filhos, a separação foi oficializada na metade de 2024, mas os desdobramentos continuam a atrair a atenção da mídia e do público.