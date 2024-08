Voluntária das Olimpíadas encontrada morta era professora do principal suspeito (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 16:32 • Rio de Janeiro

Uma voluntária das Olimpíadas de Paris que estava desaparecida há dois dias foi encontrada morta na capital francesa na terça-feira (13). Os Jogos contaram com mais de 45 mil voluntários. Os funcionários eram responsáveis, por exemplo, pela recepção dos atletas e torcedores nos locais de competição.

A vítima foi encontrada parcialmente despida, já sem vida e com vestígios de sangue em um apartamento. O nome dela e a nacionalidade não foram revelados. As únicas informações até o momento são de que a mulher tinha 21 anos, era modelo e dava aula de francês para o principal suspeito do assassinato.

Olimpíadas de Paris contaram com mais de 45 mil voluntários (Foto: Reprodução)

A última vez que a mulher havia sido vista com vida foi trabalhando no setor de comunicação do encerramento das Olimpíadas.

O principal suspeito do crime foi encontrado desacordado ao lado do corpo da vítima. O nigeriano de 48 anos, que também foi voluntário nas Olimpíadas de Paris, foi detido. Segundo o site francês BFMTV, antes de ser preso, o homem foi levado a um hospital, pois havia ingerido álcool e medicamentos em excesso e foi encontrado em estado de semicoma. O site levantou a hipótese de uma tentativa de suicídio.

O caso chegou até as autoridades por meio da esposa do suspeito. Segundo ela, o homem havia lhe enviado uma mensagem alegando ter "cometido uma grande estupidez".