Justiça condena Carlos Alberto por soco em torcedor do Flamengo após piada sobre caneta de Arrascaeta

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 15:13 • Rio de Janeiro

A Justiça condenou o ex-jogador Carlos Alberto por soco em torcedor do Flamengo após provocação referente a caneta de Arrascaeta no Jogo das Estrelas. De acordo com a apuração do site "UOL", o antigo atleta foi enquadrado por lesão corporal leve e terá que pagar R$ 15 mil de multa.

O episódio aconteceu em um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o qual o ex-jogador é sócio. Na ocasião, o representante comercial Rodrigo Rodrigues Leão foi agredido pelo antigo atleta logo após dizer: "Arracaeta te mandou um abraço". A vítima chegou a fazer exame de corpo delito e levou o caso para a Justiça.

A menção ao camisa 14 do Flamengo se deu devido a uma caneta aplicado pelo uruguaio em Carlos Alberto no Jogo das Estrelas de 2022. O evento é organizado por Zico e conta com a presença de jogadores e ex-jogadores em uma partida beneficente no Maracanã. Relembre o lance abaixo:

Defesa de Carlos Alberto

Durante defesa sobre o caso, o ex-jogador alegou que foi vítima de injuria racial antes de agredir o torcedor. Contudo, testemunhas alegaram que Carlos Alberto não chegou a trocar palavras com a vítima. A juíza Simone Cavalieri Frota afirmou que a ocorrência da ofensa "não ficou demonstrada nos autos". O mesmo cenário aconteceu com a alegação de que não houve agressão e sim um empurrão.