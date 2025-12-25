Vitor Sérgio avalia negociação do Corinthians com ex-Flamengo: 'Importante'

O Corinthians demonstrou interesse na contratação de um ex-Flamengo, nesta quinta-feira (25), e o jornalista Vitor Sérgio Rodrigues avaliou o movimento do Timão. Fabinho Soldado saiu do cargo de diretor de futebol do clube paulista e abriu uma brecha no cargo.

Livre no mercado, Bruno Spindel, ex-Flamengo, foi sondado pelo Corinthians. O profissional chegaria para a vaga de Fabinho Soldado, que deixou o clube após o título da Copa do Brasil. A diretoria alvinegra pretende acelerar as conversas para anunciar a chegada do dirigente ainda este ano.

Nas redes sociais, Vitor Sérgio Rodrigues avaliou o interesse do Corinthians no ex-dirigente do Flamengo.

- Fez ótimas negociações no Flamengo, de compras e, principalmente, nas vendas de jogadores em ótimas condições, com bônus, metas, segurando percentuais… Isso trouxe muita receita para o clube. O Braz aparecia mais, era mais midiático, mas o Spindel tinha uma papel muito importantes nos movimentos que deram certo no Fla, durante o mandato do Landin - começou o jornalista.

- Agora, o Fabinho Soldado era uma cara muito mais próximo do dia-a-dia do grupo, do contato com os jogadores, do que o Spindel fazia no Flamengo. Se ele for para o Corinthians para substituir o Fabinho, não sei se o Spindel é bom nesse elo da direção com o grupo - completou VSR.

Corinthians negocia a contratação de Bruno Spindel (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Ex-Flamengo pode pintar no Corinthians

O objetivo é iniciar 2026 já com o novo executivo à frente do planejamento e atento às movimentações do mercado para a próxima temporada.

Bruno Spindel, alvo do Corinthians, construiu uma trajetória de longa data no Flamengo, iniciada ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Ao todo, foi diretor e gerente de marketing, CEO e diretor executivo de futebol.

O dirigente ganhou projeção nacional durante a administração de Rodolfo Landim, período em que ocupou o cargo de diretor executivo de futebol. À frente da pasta, participou de decisões estratégicas do elenco em uma das fases mais vencedoras da história recente do Flamengo.

Spindel foi um dos grandes responsáveis, ao lado de Marcos Braz, pelas contratações do Flamengo de 2019 a 2024. Com Braz, ele que realizava o processo de negociações com os atletas e treinadores. O Corinthians negocia com o ex-dirigente do Flamengo.