Europeus reagem a anúncio de novo reforço no Vasco: ‘Passos para trás’

O Vasco anunciou a contratação do zagueiro Carlos Cuesta, nesta segunda-feira (01). O colombiano que atuava no Galatasaray, da Turquia, chega por empréstimo com opção de compra vinculada. Com diversas convocações para a seleção de seu país, a chegada do defensor não agradou a todos.

Nas redes sociais os torcedores reagiram ao anúncio do clube de São Januário. Enquanto os vascaínos celebram a nova contratação, alguns torcedores não concordaram com a decisão do zagueiro em voltar a atuar no futebol sulamericano. Para um dos internautas, Cuesta estaria dando “passos para trás”.

Por outro lado, o colombiano não parece ter deixado saudades para os torcedores do Galatasaray. Carlos Cuesta chegou ao clube turco em 2022, por 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 48 milhões de reais), mas não teve sequência e disputou apenas nove partidas. Confira a reação dos torcedores.

Tradução: Carlos Cuesta dá passos para trás.

Tradução: Carlos Cuesta, novo jogador do Vasco da Gama do Brasil

Ele dividirá o time com Coutinho e o colombiano Andrés Gómez

Tradução: Carlos Cuesta é anunciado como novo jogador do Vasco da Gama do Brasil.

Tradução: Carlos Cuesta, tudo bem

Tradução: Mais um que vai embora

Carlos Cuesta vai para o Vasco da Gama por empréstimo de uma temporada, prorrogável por mais uma (pela qual teriam que pagar um valor superior a 2 milhões de euros). Além disso, existe uma opção de compra próxima dos 6 milhões de euros.

Carlos Cuesta será apresentado nesta terça-feira (02), junto à coletiva do atacante Matheus França. Indicação de Fernando Diniz, o colombiano é o quinto reforço nesta janela de transferências e chega para disputar a titularidade junto com Robert Renan e Lucas Freitas.

Conheça Carlos Cuesta, novo reforço do Vasco

Revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, Cuesta tem no currículo passagens por clubes europeus e frequentes convocações para a seleção colombiana, sendo um nome conhecido nas últimas eliminatórias para a Copa do Mundo. Apesar de não ter sido chamado nesta data Fifa, ele é considerado um jogador de confiança do técnico Néstor Lorenzo.

Cuesta é um zagueiro destro, conhecido por seu bom tempo de bola, principalmente em desarmes no chão, com carrinhos precisos. Ele é veloz, tem energia nos duelos individuais e costuma se destacar na recuperação defensiva.

No entanto, o jogo aéreo não é seu ponto forte. Com 1,79m de altura, não se impõe tanto pelo alto, mas compensa com leitura de jogo e mobilidade. Segundo o jornalista colombiano José Pinto David, da Rádio RNC, mesmo não tendo se firmado na Turquia, o defensor ainda é visto como um bom jogador.