Vini Jr presenteia Virgina com 'chinelo antiestresse'; saiba o que é e quanto custa

O atacante Vini Jr deu um chinelo terapêutico Nike Mind à Virginia Fonseca durante a visita da namorada à capital espanhola. O calçado, desenvolvido para aliviar sintomas de estresse e ansiedade, está avaliado em R$ 799,99.

Virginia, que em breve estreará como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, compartilhou o momento em suas redes sociais. A influenciadora mostrou o modelo vermelho do calçado e explicou o motivo do presente.

"Casal que controla a ansiedade e estresse junto, permanece junto", brincou Virginia em sua publicação. Ela também acrescentou: "Ganhei o presente do meu namorado, esse chinelo".

O Nike Mind possui tecnologia sensorial com 22 pontos de contato no solado dos pés. O produto é fabricado com espuma elástica para proporcionar maior conforto. Segundo informações compartilhadas pela influenciadora, o calçado ajuda o usuário a "manter-se presente e conectado com o ambiente ao seu redor".

No site oficial da Nike no Brasil, o chinelo terapêutico custa R$ 799,99. Atualmente, o modelo está esgotado nas duas cores disponíveis: branco e vermelho.

A visita de Virginia a Madri acontece enquanto ela se prepara para sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio. Não foram divulgadas informações sobre quanto tempo a influenciadora permanecerá na Espanha antes de retornar ao Brasil para seus compromissos carnavalescos.

O chinelo terapêutico foi desenvolvido pelo Departamento de Ciência da Mente da Nike. Após sua estadia na capital espanhola, Virginia deverá voltar ao Brasil para finalizar os preparativos para sua participação no carnaval.