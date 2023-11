A Seleção Brasileira saiu na frente contra a Colômbia, com gol de Gabriel Martinelli, mas levou a virada, em dois gols de Luís Diaz. Com a derrota, o Brasil caiu para a 5ª colocação nas Eliminatórias da Copa, com sete pontos. Na próxima terça-feira (21), a equipe de Fernando Diniz encara a líder Argentina, no Maracanã.