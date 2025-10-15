Vini Jr é processado por sediar festa de 34 horas no Rio de Janeiro

O atacante Vinicius Junior, do Real Madrid, enfrenta um processo judicial por "perturbação do trabalho e/ou do sossego alheio" devido a uma festa realizada em julho, deste ano, no Rio de Janeiro. A audiência preliminar está marcada para 6 de novembro, às 13h30, no 9º Juizado Especial Criminal. A informação foi dada primeiramente pelo site "Globo".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O evento aconteceu na casa de festas Lajedo, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio, e de acordo com os registros, durou aproximadamente 34 horas. A celebração começou às 18h do dia 19 de julho e terminou apenas às 4h da manhã do dia 21 de julho de 2025.

Segundo consta no processo, a festa foi caracterizada como um evento "com som extremamente alto", gerando transtornos aos moradores da região. Durante o período, um residente chegou a acionar a Polícia Militar devido ao barulho excessivo.

continua após a publicidade

Quando os agentes compareceram ao local, confirmaram o volume alto e solicitaram que fosse reduzido ou desligado. De acordo com o documento judicial, a solicitação foi atendida apenas temporariamente, pois após a saída dos policiais, o volume foi novamente aumentado, apesar das queixas dos vizinhos.

O processo também menciona que foram registradas "inúmeras reclamações" ao longo de todo o evento. A localização da casa de festas em área residencial contribuiu para o impacto do barulho nos arredores.

continua após a publicidade

Vini Jr dentro de campo

Em meio a polêmica fora dos gramados, o camisa 7 tem sido destaque do início de temporada do Real Madrid e do processo de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2025. Nome certo na lista de Ancelotti, o atacante atuou recentemente nos últimos dois amistosos do Brasil nesta Data Fifa de outubro.