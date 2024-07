Torcedores do Flamengo detonam Tite na web após substituições polêmicas diante do Cuiabá: ‘Inadimissível’

Copiar Link

06/07/2024

Duas substituições promovidas pelo técnico Tite durante o segundo tempo de Flamengo x Cuiabá tiveram repercursão negativa na web. O treinador optou por tirar Lorran e Werton de campo, mesmo a dupla tendo entrado no decorrer da partida, e detonado por torcedores. Apesar da escolha, o jogo seguiu empatado em 1 a 1.

Internautas criticaram em massa a decisão do comandante do Rubro-Negro, antes mesmo do final do confronto contra o Dourado. Comentários sobre má utilização dos jogadores da base por parte de Tite e diversos xingamentos direcionados ao técnico tomaram as redes sociais, questionando os motivos das substituições.

Confira abaixo algumas publicações na web sobre as subsituições de Tite durante Flamengo x Cuiabá:

A partida entre Flamengo e Cuiabá terminou empatada em 1 a 1 na noite deste sábado (6), válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols no Maracanã foram marcados por Derik Lacerda e Pedro.