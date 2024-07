Torcedores pedem volta de jogador ao time titular do Flamengo: ‘Diferença absurda’

O Flamengo é o líder do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 21:01 • Rio de Janeiro

Flamengo e Cuiabá se enfrentam na noite deste sábado no Maracanã, pelo Brasileirão. Derik Lacerda abriu o placar para o visitante aos seis minutos do primeiro tempo e os torcedores não perdoaram a falha de marcação do Rubro-Negro. O resultado negativo na primeira etapa do jogo fez o torcedor sentir falta do zagueiro Léo Ortiz no time titular do Flamengo. Veja;

Apesar dos dois retornos importantes, o Fla segue com alguns desfalques por conta da disputa da Copa América. São eles: Nico de la Cruz, de Arrascaeta, Matías Vina e Varela, todos do Uruguai, que enfrenta a Seleção Brasileira também neste sábado, mais tarde, às 22h.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Cuiabá

Brasileirão - 15ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 6 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Árbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (Fifa-PE)

🚩 Assistentes: Alessandro Avaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

📺 VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

