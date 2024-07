Villani agita web com elogio inusitado à atleta brasileira nas Olimpíadas: ‘Maluco’

Villani viralizou com narração do vôlei de praia nas Olimpíadas (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 18:40 • Paris (FRA)

O narrador Gustavo Villani viralizou nas redes sociais ao se referir à Ana Patrícia, da dupla com Duda, no vôlei de praia, pelas Olimpíadas. Após uma grande jogada da atleta no duelo contra a Espanha, o locutor da Globo chamou a jogadora de "peituda". O assunto logo repercutiu na web.

Nas transmissões de futebol, Villani costuma usar o termo "peitudo" para classificar um time valente e corajoso. Quem não conhece o trabalho do narrador, foi pego de surpresa com a declaração ao vivo, na Globo. Por outro lado, quem já o acompanha, brincou com a situação.

