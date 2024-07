Vai ter surfe nas Olimpíadas hoje? Organização toma decisão

Medina venceu o japonês Kanoa Igarashi e está nas quartas de final do surfe olímpico (Foto: Jerome BROUILLET / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 09:26 • Rio de Janeiro (RJ)

As baterias do surfe nas Olimpíadas, marcadas para esta terça-feira (30), foram adiadas por conta das condições do mar em Teahupoo. A direção de prova acionou o código vermelho e nenhum surfista irá cair nas águas da ilha do Taiti, na Polinésia Francesa. A nova chamada para as competições está prevista para à 00h45 (de Brasília) do dia 31.

O torneio da modalidade está nas quartas de final do masculino e oitavas do feminino. A etapa das mulheres está adiada deste esta última segunda-feira, quando a direção de prova optou por não dar continuídade a chave feminina após as baterias masculinas.

O Brasil ainta tem cinco representantes na disputa pela medalha olímpica. No masculino, Gabriel Medina venceu a revanche contra o japonês Kanoa Igarashi, carrasco em Tóquio-2020, e avançou para as quartas. Do mesmo modo, João Chianca, o Chumbinho, venceu a própria bateria e eliminou o marroquino Ramzi Boukhiam. Agora, os dois se enfrentam nas quartas de final.

O encontro entre brasileiros também acontece na chave feminina, onde Luana Silva e Tainá Hinckel se enfrantam nas oitavas. A outra brasileira Tati Weston-Webb enfrenta a norte-americana Caitlin Simmers, atual líder do ranking da WSL.