Em noite de grande atuação coletiva, o Flamengo fez bonito em Porto Alegre e venceu o Grêmio por 2 a 0, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Com soberania, o Rubro-Negro protagonizou a melhor atuação sob o comando de Jorge Sampaoli e mostrou todas as suas facetas para levar a decisão pela vaga na grande final do torneio para o Maracanã, com vantagem no placar.