Gabigol foi chamado de 'gostoso' por Rômulo Mendonça durante a narração do primeiro gol do Flamengo, aos 34 minutos de jogo. O jeito inusitado chamou atenção do artilheiro, que, ainda na Arena do Grêmio, fez questão de pedir o contato do profissional para enviar uma mensagem reconhecendo e parabenizando seu trabalho. A assessoria do clube prontamente buscou o número e repassou para Gabriel, de acordo com informações do 'Paparazzo Rubro-Negro'.