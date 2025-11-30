Torcedores do Corinthians mandam recado a Dorival após empate com o Botafogo
Jogo emocionante terminou em 2 a 2 na tarde deste domingo (30)
O Corinthians empatou com o Botafogo por 2 a 2, neste domingo (30), em jogo emocionante da 36° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, muitos torcedores do Timão mandaram um recado ao técnico Dorival Júnior.
Com gol de Raniele, o Corinthians abriu o placar, mas viu Cuiabano empatar para o Botafogo. O destaque da partida veio no gol da virada do Glorioso. O jovem Jordan Barrera acertou uma bicicleta espetacular para virar o confronto. Depois, o Timão empatou com Gustavo Henrique.
O gol de empate do Corinthians contra o Botafogo saiu depois de uma belíssima jogada de Vitinho, que entrou no segundo tempo. Quando a bola parou de rolar, muitos torcedores pediram o atacante no time titular. Veja os comentários abaixo:
Veja recados a Dorival Júnior sobre Vitinho
Como foi o jogo entre Corinthians e Botafogo
A primeira etapa entre Corinthians x Botafogo foi marcada pela diferença de intensidade entre as equipes. O Corinthians iniciou a partida pressionando o adversário no campo de ataque, e não demorou para a pressão surtir efeito. Aos seis minutos, Léo Linck tentou sair jogando, Raniele roubou a bola, tabelou com Dieguinho, e abriu o placar.
Mesmo com a vantagem em Corinthians x Botafogo, os mandantes seguiram com superioridade na partida. O Botafogo pouco conseguiu assustar Hugo Souza, que retornou ao time titular do Corinthians após quatro partidas. Aposta de Dorival Júnior entre os titulares, Dieguinho comandou o ataque do Timão, que ficou perto de ampliar o placar em chutes de fora da área de Matheuzinho, defendido por Léo Linck, e em finalização de Tchoca, após rebote em cobrança de falta.
A primeira finalização do Botafogo foi somente aos 38 minutos, em cabeçada de Correa, que saiu sem perigo por cima do gol. A etapa inicial terminou com 61% de posse de bola para o Corinthians.
No segundo tempo, o cenário se inverteu. O Botafogo dominou o meio de campo e contou com as apostas de Davide Ancelotti para virar o placar. Aos 14 minutos, Montoro serviu Cuiabano, que invadiu a área, finalizou sem chances para Hugo Souza e empatou o placar em Corinthians x Botafogo.
O Corinthians ficou acuado após o empate. O Glorioso aproveitou o baque do adversário para marcar o segundo gol em menos de dez minutos. Após escanteio cobrado por Artur, a bola ficou pingando na área, Barrera, que entrou no intervalo, acertou um voleio e marcou um golaço em Corinthians x Botafogo.
Entre muitas mudanças de Dorival Júnior, Vitinho conseguiu dar uma sobrevida ao Corinthians. Aos 35 minutos da etapa final, o atacante driblou dois adversários, entrou na área, e passou para Gustavo Henrique, dentro da pequena área, empatar o jogo.
O clima esquentou no fim do duelo, com muita discussão entre os jogadores, mas pouca emoção com a bola rolando. A partida terminou empatada entre Corinthians x Botafogo.
