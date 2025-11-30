Justo? Denílson avalia tetracampeonato do Flamengo contra o Palmeiras

O comentarista Denílson Show analisou o tetracampeonato do Flamengo em cima do Palmeiras no último sábado (29). Com gol de Danilo após cobrança de escanteio, o Rubro-Negro se tornou o primeiro clube brasileiro a vencer a Libertadores da América quatro vezes.

Durante o programa "Fechamento Sportv", Denílson avaliou a conquista do Flamengo em cima do Palmeiras. Para o ex-jogador, o resultado foi justo no Monumental "U".

- Se teve alguém que não mudou o jeito de jogar em uma decisão, foi o Flamengo. O Palmeiras muda o jeito de jogar... tem que parabenizar o Filipe Luís, porque eu imagino o sentimento de ganhar a competição como atleta e depois como treinador. O Flamengo foi o justo campeão. Mereceu o título - analisou Denílson Show.

Bruno Henrique disputa bola com Bruno Fuchs, na final entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Luis Acosta/AFP)

Como foi a final entre Flamengo e Palmeiras

Palmeiras e Flamengo fizeram um primeiro tempo equilibrado na Libertadores, mas mais preocupados em não sofrer do que em marcar gols. O resultado foi um jogo essencialmente de meio-campo e com poucas chances de gol. E isso ficou comprovado nos números: foram dois chutes a gol disparados pelos paulistas, e três pelos cariocas. Nenhum deles, contudo, obrigou Rossi ou Carlos Miguel a fazerem defesas.

Nos primeiros 48 minutos de partida, o Flamengo teve mais volume de jogo que o Palmeiras na final da Libertadores. O time do técnico Filipe Luís conseguiu manter suas linhas avançadas e, nas vezes em que o Palmeiras se insinuou ao ataque — com Vitor Roque, Flaco López ou Raphael Veiga —, a equipe carioca recuou em bloco para formar linha com até seis jogadores na defesa. O rubro-negro também teve duas chances, em chutes de Bruno Henrique, aos 13, e Samuel, aos 15. Ambos para fora.

Abel Ferreira, por sua vez, armou um Palmeiras bastante sólido na defesa. Murilo e Gomez eram os zagueiros mais fixos, e Bruno Fuchs tinha alguma liberdade para sair. Mas foi Fuchs quem mais foi combativo nas proximidades da área. E foi também o que recebeu o combate mais duro: aos 29, Pulgar o atingiu na canela direita com as travas da chuteira. O jogador ficou mais de um minuto se contorcendo no chão. O árbitro Darío Herrera decidiu punir o rubro-negro apenas com cartão amarelo. Polêmica na final entre Palmeiras x Flamengo.

A dinâmica do início do segundo tempo se mostrou parecida à do primeiro, mas com uma diferença importante: o Flamengo voltou forçando um pouco mais ofensivamente na Libertadores. Aos 6, Murilo errou na frente da área e Arrascaeta quase marcou. Depois, aos 11, Jorginho teve boa chance após corte de Carlos Miguel. Emoção na final da Libertadores entre Palmeiras x Flamengo.

E, aos 21, o gol: Arrascaeta cobrou escanteio pela direita e Danilo subiu mais alto que todo mundo para cabecear rente ao poste direito, sem chances para o goleiro do Palmeiras e para a festa do Flamengo.

Foi só a partir daí que o Palmeiras finalmente decidiu ir ao ataque. Abel Ferreira mexeu no time e no esquema, e as entradas de Facundo Torres, Felipe Anderson, Giay, Sosa e, por fim, Maurício, fizeram a equipe paulista começar a ameaçar a meta de Rossi. Vitor Roque teve chance de empatar aos 43, mas em vão. Àquela altura, a glória eterna já estava endereçada, pela quarta vez, ao Rubro-Negro. Flamengo tetracampeão da Libertadores em cima do Palmeiras.