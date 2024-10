Vídeo de Yamal aos 11 anos reagindo lances de Ronaldinho Gaúcho viraliza na internet; confira

Ronaldinho se tornou coproprietário de um time de expansão da MASL (Foto: Barcelona/Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 13:42 • Rio de Janeiro

Um vídeo de Lamine Yamal reagindo a lances de Ronaldinho Gaúcho viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (1). No registro, a jovem promessa do futebol espanhol, aparece ao lado do meia Merc Bernal, companheiro de equipe no Barcelona, quando ambos tinham apenas 11 anos.

Durante quase um minuto de vídeo, os espanhóis se mostram eufóricos com as imagens do brasileiro. As imagens mostram momentos históricos de Ronaldinho com a camisa do Barcelona, desde gols a dribles que marcaram a passagem do jogador no clube.

Merc Bernal reage com admimiração a um elástico do meia brasileiro. Por outro lado, Yamal aparece durante todo o vídeo animado e sem conseguir esconder o riso ao ver lances do ídolo, até exclamar:

- Parece que joga com crianças! E ainda faz isso contra o Real Madrid - disse Yamal.

Com a influência de Ronaldinho Gaúcho como ídolo, Yamal segue os mesmo passos do ex-jogador. Com apenas 17 anos, o espanhol é um dos jovens mais promissores do futebol mundial. Apesar da pouco idade, ele conquistou a Eurocopa, de 2024, com a Espanha, e hoje é o principal jogador do Barcelona na temporada, tendo se destacado principalmente pelo futebol vertical, objetivo e recheado de dribles.