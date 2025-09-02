Torcedor lembra ‘provocação’ de Marcos Leonardo à torcida do São Paulo

A novela envolvendo as negociações entre Marcos Leonardo e o São Paulo ainda está rendendo alguns capítulos. O Tricolor Paulista corre contra o tempo para convencer o Al-Hilal, e nesse meio tempo, um torcedor lembrou de uma provocação nos tempos de Santos.

Os torcedores já resgataram, em meio as negociações, fotos do Marcos Leonardo vestido de São Paulo nos tempos de criança. Agora, foi a vez dos rivais contra-atacarem e publicarem um vídeo do jogador provocando o Tricolor Paulista.

Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2022, Marcos Leonardo fez um gol contra o São Paulo e pediu silêncio para torcida, bateu no peito com o famoso gesto de 'eu estou aqui'. O Tricolor Paulista venceu por 2 a 1 com gols de Calleri e Luciano. Veja o momento abaixo.

Marcos Leonardo em tempos de Santos (Foto: Abner Dourado/ Agif/Gazeta Press)

Veja provocação de Marcos Leonardo à torcida do São Paulo

Negociação com o Tricolor Paulista

O Lance! apurou com a repórter Izabella Giannola que o desfecho até o momento, na manhã desta terça-feira (2), segue o mesmo. Existe um olhar positivo para um bom resultado, mas a liberação está paralisada no Al-Hilal.

A reportagem confirmou que os agentes dos jogadores viajaram para a Arábia Saudita na última semana, quando o assunto começou. O entendimento é que voltar para o Brasil seria melhor para Marcos Leonardo. Com contrato até 2029, o caminho segue sendo um empréstimo até o fim deste ano. Fora da Liga Saudita, a força para voltar ao Tricolor parte muito do jogador e do seu staff.

No mais, nesta manhã, foi inscrito na Liga dos Campeões AFC. O entendimento dele e dos seus agentes é que jogar apenas esta competição seria um problema, muito pela falta de minutos que teria em campo.

Na Liga Saudita, muito do problema passa pelo número de estrangeiros. O jogo duro acontece com o Al-Hilal.

Sonho de jogar a Libertadores, identificação com o São Paulo e desejo de voltar ao radar de Carlo Ancelotti, de olho na Seleção Brasileira, pesam. No mais, a situação ainda não havia sido resolvida por conta da janela europeia, que encerrou na noite de ontem.

Marcos Leonardo entrou na mira de outros clubes, mas o próprio escolheu o São Paulo. Do lado do clube tricolor, tudo está certo. Agora, tudo depende do Al-Hilal. O desfecho precisa sair hoje.