Nesta terça-feira (14) o elenco principal do Botafogo deve se reapresentar para início dos treinamentos e da pré-temporada. Durante a madrugada, um suposto do vídeo do atleta Jeffinho em festa no Rio de Janeiro circulou na web. Segundo apurado pelo Lance!, Jeffinho já havia iniciado os treinamentos anteriormente, se antecipando em relação ao resto do elenco. O jogador era inclusive cotado a atuar pelo Botafogo hoje (14), pela segunda rodada do Campeonato Carioca.

O Lance! entrou em contato com a assessoria que responde pelo jogador, mas nenhuma resposta foi obtida. Por enquanto, o que se sabe é que no suposto vídeo, Jeffinho aparece com a mesma cor de cabelo que ele foi visto oficialmente pela última vez (11 horas atrás em seu Instagram oficial). Veja;

Jeffinho é disso que você gosta né ? Não é de hoje só farra se recuperar nada entra em campo fica andando vamos ver legal em vai ser cobrado em 👊🏽 pic.twitter.com/6RzSfbOfTb — Gustavo (@GustavoBXD) January 14, 2025

Elenco principal se apresenta

Com a disputa da Copa Intercontinental, ao final de dezembro, o elenco principal do Glorioso se apresenta nesta terça-feira (14) para dar início a uma preparação de duas semanas até o primeiro clássico da temporada, contra o Fluminense, no dia 29 de janeiro. Ainda sem treinador definido, os jogadores campeões do Brasileirão e Libertadores devem ser comandados por Carlos Leiria.