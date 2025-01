A Lazio demitiu Juan Bernabé, treinador de águias do clube, na segunda-feira (13) após motivo inusitado: um implante peniano. O ex-funcionário da equipe publicou uma foto do resultado do procedimento médico nas redes sociais.

Mascote da Lazio

A águia é o mascote oficial da Lazio, clube de 125 anos do futebol italiano. Assim, a equipe contava com a presença de Olympia, uma águia-de-cabeça-branca que sobrevoava o Estádio Olímpico de Roma antes das partidas desde a temporada 2010/11, sendo um dos maiores símbolos Biancoceleste. Bernabé, de 56 anos, era o falcoeiro responsável por hastear o animal nos jogos.

— O clube está ciente da dor que a ausência da águia causará aos fãs, mas impossibilitou-se associar nosso símbolo histórico a tal indivíduo — diz a nota da Lazio publicada nas redes sociais.

Defesa do caso

Antes da Lazio anunciar a rescisão de contrato, Bernabé se defendeu em um programa na rádio italiana:

— Para mim, a nudez é algo normal, porque cresci numa família naturista e de espírito aberto. Não entendo qual é a relação entre essa foto e a pornografia — explicou o falcoeiro.

— Se coloco um vídeo no meu perfil privado, é privado. Se alguém decide compartilhar, o que posso fazer? A cirurgia recomendo a todos — completou o espanhol, sobre a cirurgia.

Polêmica

Não é a primeira providência contra Bernabé. Em 2021, ele foi notícia por fazer uma saudação fascista ao término de uma partida no Estádio Olímpico de Roma, além de gritar cânticos referentes ao a Mussolini, figura-chave na criação do fascismo, para as arquibancadas. A Lazio o suspendeu à época. Porém, o espanhol não escondeu a admiração pelo político italiano.

— Eu o (Mussolini) admiro muito. Fazer parte da Lazio é uma honra em todos os sentidos, me faz sentir mais homem — disse Bernabé, em 2021.