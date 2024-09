Atlético-MG ganha problema de última hora para jogo com o Fluminense

Saravia não treinou com o grupo de jogadores nesta segunda-feira (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 07:05 • Rio de Janeiro

O Atlético-MG ganhou mais um possível problema para o jogo desta quarta-feira, 18, diante do Fluminense, pela Libertadores da América. Com dores na coxa direita, o lateral Saraiva não treinou com os demais jogadores.

O jogador argentino fez trabalhos de fisioterapia, enquanto o restante do grupo treinou na Cidade do Galo, o CT do clube, nesta segunda-feira, um dia após o time perder para o Bahia pelo Brasileirão. Quem atuou em Salvador realizou trabalhos regenerativos, enquanto que os demais treinaram com bola.

No caso de Saraiva, ele começou no banco diante do Bahia e entrou no decorrer da partida. O argentino sentiu desconforto na coxa direita e, agora, seu aproveitamento é incerto para o jogo de quarta, no Maracanã.

Além da possível ausência do lateral, o técnico Gabriel Milito já tem os desfalques de Otávio, Zaracho e Eduardo Vargas, todos entregues ao departamento médico. O meia Alisson, que também se recupera de lesão, está em fase de retreinamento com os preparadores físicos do clube.

O Atlético-MG encara o Fluminense nesta quarta-feira em um momento irregular na temporada. Depois de encerrar a primeira fase da Libertadores com a segunda melhor campanha, atrás apenas do River Plate, o time sofreu para passar pelo San Lorenzo nas oitavas e tem uma única vitória nos últimos seis jogos pelo Brasileirão.

