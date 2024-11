Guaraná Antarctica promove exibição da minissérie ‘Senna’ no autodromo de Interlagos 

O Guaraná Antarctica lança uma experiência imersiva para divulgar o lançamento da série 'Senna', da Netflix: o “Drive In-terlagos”. O cinema drive-in será montado no Autódromo de Interlagos e irá transmitir os dois primeiros episódios da produção que irá contar a história da carreira do ídolo nacional Ayrton Senna, protagonizada pelo ator Gabriel Leone, que estreia no serviço de streaming no dia 29 de novembro.

Serão várias sessões ao ar livre entre os dias 30/11 e 01/12, logo após o lançamento oficial da obra. O público deverá ir de carro, fazendo um trajeto emocionante pelo autódromo, onde o piloto viveu momentos marcantes que inclui passar pela famosa curva ‘S do Senna’ até chegar ao drive-in.

Um telão de 17 metros exibirá os episódios iniciais da série limitada da Netflix, que explora as vitórias, os desafios e a faceta mais humana do piloto. No local, além da distribuição de brindes, estarão à venda pipoca e, claro, Guaraná Antarctica, marca idealizadora do projeto.

Para tornar a experiência ainda mais inesquecível, antes de cada exibição o público irá assistir à apresentação da Orquestra de Heliópolis, que vai tocar ao vivo o “Tema da Vitória”. O ingresso para a experiência custa R$100,00 e pode ser adquirido no site Sympla. A arrecadação com a venda das entradas será revertida ao Instituto Ayrton Senna, apoiando o grande legado do piloto.

Minissérie “Senna”, da Netflix

Com seis episódios no total, a minissérie vai mostrar, pela primeira vez na ficção, a trajetória de superação, desencontros, alegrias e tristezas de Ayrton, desbravando sua personalidade e suas relações pessoais. A história começa com o início da carreira automobilística do tricampeão de Fórmula 1, do kart à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, e segue até o trágico acidente em Ímola, na Itália, durante o Grande Prêmio de San Marino. Vicente Amorim assina como showrunner, diretor-geral e diretor. Com Julia Rezende como diretora, “Senna” é produzida pela Gullane e realizada com o apoio da Senna Brands e da família do piloto.

