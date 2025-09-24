Vidente prevê resultado e erros da arbitragem em Estudiantes x Flamengo

Estudiantes e Flamengo decidem as quartas de final da Copa Libertadores, nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, na Argentina. Para a ocasião, o vidente Luis Filho, do canal Renascer das Cartas, previu uma vitória e classificação do clube carioca.

Na análise do confronto, o tarólogo destacou que a equipe do técnico Filipe Luís irá enfrentar dificuldades no início da partida. A atmosfera desfavorável de um jogo fora de casa pode pesar nos primeiros 20 minutos.

Contudo, no decorrer do confronto, o Flamengo deve fazer valer a melhor qualidade técnica e dominar as ações em campo. Apesar disso, Luis Filho chamou atenção para a condição emocinal e possíveis novos erros de arbitragem.

De acordo com ele, o Rubro-Negro pode sofrer com marcações erradas, fator que foi decisivo no primeiro confronto. Nesse cenário, o vidente afirmou que a equipe de Filipe Luís deverá saber manter a cabeça no lugar, para não entrar no jogo mental dos argentinos.

Apesar das dificuldades, que devem aparecer ao longo dos 90 minutos, Luis Filho previu uma classifcação do Flamengo. Ele não descartou a possibilidade de um empate, mas determinado resultado classifica o clube carioca.

Estudiantes x Flamengo

As equipes decidem as quartas de final da Copa Libertadores nesta quarta-feira (25). O confronto está marcado para às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de La Plata, na Argentina.

Com a vitória na primeira partida, no Maracanã, por 2 a 1, o Flamengo entra em campo na busca de um empate para se classificar para a semifinal. Na próxima fase, o vencedor do confronto irá enfrentar o Racing, que eliminou na última terça-feira (23) o Vélez.